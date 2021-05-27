دورة بلغراد: ديوكوفيتش الى نصف النهائي في أقل من ساعة

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بلغراد: احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا الى 56 دقيقة فقط لبلوغ الدور نصف النهائي من دورة بلغراد في كرة المضرب بفوزه الساحق على الارجنتيني فيديريكو كوريا 6-1 و6-1 الخميس.

ورفع ديوكوفيتش رصيده من الانتصارات منذ بداية مسيرته الى 952 ليصبح في المركز الخامس في الترتيب العام بعد ان تقدم على الارجنتيني غييرمو فياس.

كما رفع رصيده من الانتصارات هذا الموسم الى 18 مقابل 3 هزائم.

وقال ديوكوفيتش الذي يستعد لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام نهاية الشهر الحالي "كان العرض رائعا، ربما تكون احدى افضل المباريات التي لعبتها هذا العام. انتابني شعور رائع على ارضية الملعب منذ النقطة الاولى".

ويلتقي ديوكوفيتش في نصف النهائي الفائز من مباراة مواطنه دوجان لايوفيتش او اندري مارتن الصاعد من التصفيات.