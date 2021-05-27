رولان غاروس: أوساكا ستقاطع الإعلام للمحافظة على "صحتها الذهنية"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس: اعلنت اليابانية ناومي اوساكا بانها لن تشارك في اي مؤتمر صحافي خلال بطولة فرنسا المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب وذلك للمحافظة على صحتها الذهنية، ما اثار غضب اللجنة المنظمة.

وكتبت اوساكا المصنفة ثانية عالميا في حسابها على تويتر "لن أرد على اي سؤال لوسائل الاعلام في رولان غاروس".

واضافت "لدي شعور بأن الناس لا يكترثون بالصحة الذهنية للرياضيين وهذا ما يصدمني في كل مؤتمر صحافي اشارك فيه".

واضافت "دائما ما يطرحون علينا اسئلة سبق ان طرحوها علينا مرات عدة او اسئلة تجعلنا نشك بأنفسنا ولست مستعدة للخضوع امام اشخاص يشكون بي".

لم تعجب تصريحات اوساكا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب منظم بطولة رولان غاروس.

وقال جيل موريتون "انه خطأ فادح ويظهر الى اي مدى يجب ان تكون هناك حوكمة في رياضتنا. ما جري ليس مقبولا بحسب رأيي لأننا في النهاية نريد الترويج لكرة المضرب. لا افهم صراحة ماذا يحصل. سنرى كيف تتصرف خلال البطولة".

اما مدير البطولة ونجم كرة المضرب الفرنسية السابق غي فورجيه فقال "لا ادري كيف سيكون سلوكها في الايام المقبلة لكنها لا تقوم باي رسالة ايجابية" معربا عن خيبته من قلة التضامن التي تظهرها اوساكا في الازمة الصحية العالمية.