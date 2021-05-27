اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 27 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت اخبار النادي الأهلي اليوم ،الخميس، الموافق 27 / 5 / 2021 العديد من الأخبار والأحداث التى يأتي في مقدمتها إختتام فريق الكرة تدريباته إستعداداً للسوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

الشناوي: ندرك أهمية مباراة نهضة بركان وهدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 7 سنوات

شدد محمد الشناوي قائد الأهلي على صعوبة مباراة السوبر الإفريقي التي يخوضها فريقه ضد نهضة بركان المغربي غداً ، الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة ، مشيرا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل العودة إلى مصر بكأس السوبر

يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن الفريق المغربي لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدرب إسباني مميز وقدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم، كما أنه بطل كأس الكونفدرالية وهو ما يؤكد أنه فريق قوي جدا واعتقد أن نسبة الفوز هي 50% لكل الفريق".

الأهلي يطمئن على جاهزية معلول للسوبر الإفريقي بأحد المراكز الطبية الشهيرة بقطر