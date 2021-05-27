شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود عبد الغنى وعاشور أمام الجونة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الزمالك جهود الثنائي محمد عبد الغني وإمام عاشور في مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة، المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود عبد الغني وعاشور بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلي.

وأخطر الجهاز الإداري للزمالك أحمد عيد الظهير الأيمن بالانضمام لمعسكر الفريق في الجونة، بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر وتأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي عن مباراة الجونة المقبلة للإيقاف.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي المقامة حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ويفقد الزمالك كلاً من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقى وطارق حامد وحمزة المثلوثي أمام الجونة للإيقاف وحازم إمام "إصابة".