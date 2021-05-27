شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نصائح موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محاضرات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء السوبر الأفريقي العديد من النصائح التي ركّز عليها المدير الفني من أجل الالتزام بها خلال مباراة السوبر المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي في السادسة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في إستاد حمد بن جاسم بنادي السد .

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلى بعض النصائح الهامة التي يأتي في مقدمتها ، التركيز منذ بداية المباراة وعدم تكرار الأخطاء التي ظهرت في أداؤهم عض المباريات الأخيرة وأهمها التراجع بعد تسجيل الهدف وإرتكاب أخطاء دفاعية ساذجة.

كما حذر موسيماني لاعبي الأهلي من خطورة التهاون ببطل المغرب بدعوى أن نتائجه متراجعة للغاية وتعرض لأكثر من خسارة الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.

وخاض الأهلي أخر مران له قبل السوبر الأفريقي على ملعب حمد بن جاسم الذي يستضيف مباراة الغد، وشارك جميع لاعبي الأهلي في مران اليوم لتكتمل قائمة المارد الاحمر.

وشمل مران اليوم على بعض الجمل التكتيكية التي ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تطبيقها غداً وسمح الجهاز الفني لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران اليوم وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".

بيتسو موسيماني إعترف بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربي، مؤكدا أن الفريق المغربي لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدرب إسباني مميز وقدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم، كما أنه بطل كأس الكونفدرالية وهو ما يؤكد أنه فريق قوي جدا واعتقد أن نسبة الفوز هي 50% لكل الفريق".

قال موسيماني : رغم قوة نهضة بركان إلا أننا نؤمن بقدراتنا في الحصول على لقب السوبر وقمنا بالإعداد الجيد والتجهيز بأفضل صورة لهذه المواجهة وشاهدنا الكثير من المباريات لفريق نهضة بركان الذي نعرف أنه فريق ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أننا كنا في حالة سفر ولعبنا عدة مباريات متتالية، بينما جاء نهضة بركان مباشرة من المغرب إلى الدوحة" .

واشكى موسيماني من ضغط المباريات قائلا: "لعبنا مع الاتحاد السكندي والزمالك، وصنداونز ذهاب وإيابا وبذل جميع اللاعبين مجهودا كبيرا، وسنحاول أن نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا للمباراة، ولكن عندما تكون مدربا للنادي الأهلي تشكل كل مباراة ضغط على اللاعبين والمدرب بلا شك".