شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهلاوية يتوجون بالسوبر الإفريقي والبقية تترقب قبل موقعة نهضة بركان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب لاعبو الأهلي التتويج بلقب السوبر الإفريقي عندما يلتقون نهضة بركان المغربي غدا الجمعة في مباراة السوبر الإفريقي على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، باعتبارها بطولة جديدة تضاف لسجل إنجازاتهم في صفوف الأهلي، لاسيما أن العديد منهم لم يحقق لقب البطولة من قبل.

ورغم تتويج الأهلي بالعديد من البطولات في الفترة الماضية إلا أن هناك لاعبين فقط توجوا بلقب السوبر الإفريقي من لاعبي الجيل الحالي بالأهلي، نهم ثلاثة توجوا باللقب القاري مع الأهلي والرابع توج به خارج الأهلي.

والأربعة لاعبين هم:

وليد سليمان

توج وليد سليمان بلقب السوبر الإفريقي مرتين مع الأهلي عامي 2013 و2014، ويسعى للتتويج باللقب الثالث مع الأهلي في مباراة نهضة بركان.

رامي ربيعة

ساهم رامي ربيعة في تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي نسختي 2013 و2014 ويستعد لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه مع النسور الحمر.

سعد سمير

شارك سعد سمير أيضا في تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي نسختي 2013 و2014 ويستعد لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه مع النسور الحمر.

بدر بانون

توج المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الحالي بلقب السوبر الإفريقي مع فريقه السابق الرجاء المغربي بعد الفوز على الترجي التونسي في نسخة 2019، ويرغب في تحقيق اللقب للمرة الثانية ولكن هذه المرة مع نادي مختلف.

فيما يترقب باقي لاعبي الأهلي التتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخهم حيث لم يسبق لهم التتويج باللقب من قبل وأبرز هؤلاء اللاعبين محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات وطاهر محمد ووالتر بواليا ومروان محسن وناصر ماهر وعلي لطفي وحمزة علاء.