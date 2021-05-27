حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 27/5/2021

نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز علي نظيره منتخب الإمارات بأربع أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي ،في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات

اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة لدورى 99 بعد بيانات الأهلي

أكد مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم إلغاء المباراة الفاصلة لمسابقة دوري 99 خلال الموسم الحالي بين الأهلى والزمالك ، ووأوضح مسئولو اتحاد الكرة، إن اللجنة الثلاثية ترى في قرار إلغاء المباراة الفاصلة مخرجًا من كل الأزمات، التي تحيط بمسابقة الدوري في هذه المرحلة السنية، بين الأهلي والزمالك، ومنها تغيير اللوائح وأزمة المباراة الفاصلة التي تأجلت مرتين الأولى عندما تم تحديد يوم 20 أبريل الماضي وتم تأجيلها ثم تحديد يوم 26 مايو الجاري وتم التأجيل مرة أخرى لأجل غير مسمى