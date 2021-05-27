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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 27/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 27 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،موسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة الفوز 50% ، ومصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائي البطولة العربية للكرة الصالات ، واتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة لدورى 99 بعد بيانات الأهلي ، وسر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح ، منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا.
موسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة الفوز 50%
يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني لـلأهلي بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن الفريق المغربي لديه قوة بدنية كبيرة
نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز علي نظيره منتخب الإمارات بأربع أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي ،في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات
اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي
قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل
سر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح
أعلن مسئولو نادي الزمالك، توثيق عقود 4 لاعبين خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توقيعهم عقود جديدة، ولكن لم يتم توثيقها حتى الآن وهو ما سيحدث في الساعات المقبلة
لجنة الحكام تقدم مذكرة رسمية ضد خالد جلال بسبب تصريحاته بعد مباراة سموحة
طلب مسئولو نادى الزمالك، من التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، جدولة مستحقاته المالية القديمة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائى، بسبب عدم وجود سيولة مادية كافية لصرف كل مستحقاته القديمة دفعة واحدة.
الزمالك يصرف مستحقات لاعبى كرة القدم عقب مباراة الجونة
قرر مسئولو نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الكروى، عقب مباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الدورى المصرى الممتاز.