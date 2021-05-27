شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة دخول كارتيرون ملعب مباراة الإسماعيلى قبل تلقيه الكارت الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البطاقة الحمراء بعدما دخل ملعب مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التى تجمعهما حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

حيث خرج كارترون من المنطقة الفنية المخصصة له، ليدخل أرض الملعب ويعترض على الحكم أمين عمر الذى أشهر البطاقة الصفراء الثانية للمغربى أشرف بن شرقى بداعى التدخل بخشونة على لاعب الدراويش.

وعقب دخول كارتيرون والتحدث باعتراض مع الحكم أمين عمر، قام الأخير بإشهار البطاقة الحمراء فى وجه المدرب الذى رفض هو وبن شرقى مغادرة أرض الملعب اعتراضًا على تلك القرارات، وبعد مرور بضع دقائق امتثل الثنائى للقرار وغادرا أرض الملعب.

وأنتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلى، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، فى الدقيقة 40، بعد تمريرة سحرية من محمود عبد الرزاق شيكابالا، ليضعه فى مواجهة مباشرة مع حارس الدراويش.