شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن: نظام الفقاعة الأسوأ بعد كورونا .. ووجود شهير غيَّرَ معنى الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا فى الاسكواش ، أن خسارته أمام بول كول في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية، بها جانب إيجابي وهو تمكنه من مقابلة عائلته بعد الخروج من نظام الفقاعة، وقال مؤمن في تصريحات لليوم السابع: وجود شهير ابني غير معنى الخسارة بالنسبة لي، أصبح هناك من أفرح برؤيته حتى لو خسرت مباراة.

أضاف مؤمن متحدثا عن خسارته من بول كول: طبيعة الملعب زالأجواء لم تساعدني على تطبيق طريقتي في اللعب الهجومي، والخسارة أمام بول كول أمر متوقع نظرا لتقارب مستوانا أنا المصنف الثالث وهو الرابع.

واصل: أسوأ ما تسببت فيه كورونا هو دخولنا في نظام الفقاعة وابتعادنا عن عائلتنا ولا أتمكن من رؤيتي ابني.

طارق مؤمن متزوج من بطلة الاسكواش المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى على العالم سابقا.

وفاز بول كول المصنف الرابع عالميا على طارق مؤمن المصنف الثالث بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-7، ليتأهل اللاعب النيوزلاندي إلى نهائي بطولة الجونة.



طارق مؤمن وزوجته



طارق مؤمن

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.