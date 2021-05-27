شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب الشاطئية: اتحاد الكرة سبب الإخفاق فى أمم افريقيا..وأعمل متطوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عبد الواحد السيد مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية، أن سبب خروج المنتخب من بطولة افريقيا المقامة حاليا بالسنغال عدم الاستعدادا الجيد للبطولة.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة، أن المنتخب تم حله وتسريحه في ديسمبر الماضي من قبل اتحاد الكرة ، ثم عاد مرة اخرى منذ شهر فقط في رمضان الماضي وذلك أدى الى تشتيت تركيز لللاعبين خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه يعمل في المنتخب بشكل تطوعي ولا يتقاضى أجرا على عمله معهم نافيا ما تردد خلال الفترة الماضية بعكس ذلك.

وأضاف أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة استعدت بشكل جيد خلال الفترة الماضية من خلال اقامة معسكرات طويلة او مباريات ودية على اعلى مستوى.

وأردف ان المنتخب الوطني لم يخض أي مباريات ودية سوى امام السعودية في ديسمبر الماضي، فكل هذه الاسباب تسبب في الخروج من البطولة مبكرا.

وأتم ان اللجنة الثلاثية حلت الجهاز الفني للكرة الشاطئية لمدة 5 أشهر وبالتالي لايوجد تجمعات للاعبين او اقامة معسكرات قبل عودته مرة اخرى.

واسترسل أنه لا يوجد دوري مرة شاطئية في مصر واللاعبين لم يتدربوا على ملعب رملي، وجميع اللاعبين في المنتخب من دوري الدرجة الثانية.

واختتم تصريحاته قائلا: إن منتخب مصر كان المرشح الاول للبطولة ولكن عدم الاهتمام باللعبة في مصر و عدم النظام أدى الى الخروج بشكل مبكر.