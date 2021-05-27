طنطا تقوم بتطعيم أعضاء النادى ضد وباء كورونا بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية

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القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى اليوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية بتطعيم أعضائها بفيروس كورونا طبقا للإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن بتطعيم جموع الشعب ضد الوباء اللعين .

أكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المديرية وافقت على طلب نادي طنطا على تطعيم أعضاء النادي طبقا للبروتوكول الطبي التى تقوم به الدولة المصرية حاليا بمنح المصل لجموع الشعب للحفاظ عليه ولتلاشى تفشى المرض اللعين .

وحرص حميدة على توجيه دعوة للمصريين بضرورة الحصول على مصل وباء كورونا للحفاظ على صحتهم فى ظل المبادرة التى أطلقتها الحكومة المصرية بمنح المصل بشكل مجانى للجميع ، مؤكدا أنه يتمنى تلاشى الوباء خلال الأيام القليلة المقبلة .

من جانبه توجه الإعلامى إيهاب الكومى أحد أعضاء الجمعية العمومية لطنطا بالشكر لمديرية الشباب والرياضة بالغربية على تعاونها المثمر مع مجلس إدارة النادى والتلبية السريعة على طلب الإدارة لتوزيع المصل على أعضاء النادى حفاظا على صحتهم .



عبد الناصر حميدة وكيل مديرية الصحة بالغربية



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