شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتنازل لعواد عن شارة قيادة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي المقامة باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق، وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء اليوم.