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شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتنازل لعواد عن شارة قيادة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرتدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي المقامة باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.
وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق، وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء اليوم.
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حازم امام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي، خط الوسط: محمود عبد العزيز " زيزو " – فرجاني ساسي - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – وسيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمود جنش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.
ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.
وعلى مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.