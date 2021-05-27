3 بنود بلائحة العقوبات تحدد مصير كارتيرون بعد طرده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

بات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تحت طائلة بنود لائحة العقوبات للجنة المسابقات بعدما نزل أرض ملعب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي وتعرض للطرد.

وقام أمين عمر حكم المباراة بطرد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في نهاية الشوط الأول ليقوم الفرنسي بنزول أرض الملعب والاعتراض بشكل دفع الحكم لاشهار بطاقة حمراء في وجهه.

ويتعين على لجنة المسابقات مطابقة الوصف الذي سيقوم به حكم المباراة في تقريره لما عما فعله كارتيرون خلال نزوله لأرض الملعب.

وهناك 3 بنود صريحة تقارب من ظهر من الفرنسي عبر التلفاز:

- طرد أحد الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية للاعتراض وامتثل (ايقاف مباراة واحدة وغرامة 10000 جنيه)

- عدم الامتثال (ايقاف مباراة واحدة وغرامة 20000 ألف جنيه)

- نزول أحد من اللاعبين الاحتياطيين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أرض الملعب بدون إذن (للتهنئة - الاعترض - التهدئة) ايقاف مباراة واحدة وغرامة 20000 ألف جنيه