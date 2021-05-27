طرد بنشرقي وكارتيرون في مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تعرض أشرف بنشرقي جناح الزمالك، وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للطرد خلال المباراة التي أقيمت أمام الإسماعيلي ضمن دور الـ16 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.

وبدأ الأمر بخطأ ودفع باليد من جانب بنشرقي في وجه لاعب الإسماعيلي بوسط الملعب ليطلق الحكم أمين عمر صافرته يطلب، ثم اعترض المغربي على القرار ليحصل على طرد بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

ثم دخل كارتيرون لأرض الملعب من أجل التعبير عن غضبه تجاه حكم المباراة الأمر الذي دفع أمين عمر لاشهار البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي.

وتوقف اللعب قرابة 6 دقائق ليخرج بنشرقي من أرض الملعب، ثم كارتيرون الذي انتظر لفترة قبل أن يقنع بالخروج واستئناف أمين عمر اللعب بعدها.

وأحرز أشرف بنشرقي هدف الزمالك أمام الإسماعيلي في الشوط الأول من المباراة.