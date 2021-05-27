لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 الإسماعيلي.. كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي عند التاسعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك حسبما أعلن باتريس كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط: أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمود جنش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، يوسف أوباما، أسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي حسبما أعلن إيهاب جلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي.

خط الوسط :محمد صادق - محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولي.

خط الهجوم :شكري نجيب و فخر الدين بن يوسف.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاقة سريعة للمباراة بخطورة من الزمالك بعدما انطلق محمد عبد الشافي بالكرة من يسار الملعب وأرسلها عرضية داخل منطقة جزء الإسماعيلي ليُسدد زيزو الكرة أعلى المرمى.

وعاد الزملك لتشكيل خطورة مرة ثانية في الدقيقة 12 بعدما استغل خطأ حارس الإسماعيلي محمد فوزي في إبعاد الكرة ووصلت الكرة لسيف الجزيري الذي مررها داخل منطقة الجزاء لزميله بن شرقي ليسدد الكرة وتمر من أسفل يد حارس الإسماعيلي ولكن مدافع الدراويش محمد هاشم أخرج الكرة قبل أن تسكن الشباك.

رد عليها الإسماعيلي بمرتدة قادها أحمد مدبولي قبل أن يُرسل الكرة على يساره إلى فخر الدين بن يوسف الذي أعادها له ليسددها مدبولي بجوار مرمى الزمالك في الدقيقة 13.

وقاد محمود حمدي "الونش" هجمة للزمالك من بعد منتصف ملعب الإسماعيلي تجاه المرمى في الدقيقة 20 حتى وصل لمنطقة الجزاء ولكنه سدد في جسد محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وأجرى كارتيرون التغيير الأول بصفوف الزمالك في الدقيقة 24 بمشاركة حمزة المثلوثي بدلًا من حازم إمام الذي عانى من شد عضلي خلال أحداث الشوط الأول.

وحصل الإسماعيلي في الدقيقة 26 على ركنية من يسار الملعب نفذها أحمد مدبولي داخل منطقة جزاء الزمالك لتسقط أمام أقدام شكري نجيب الذي تصدى محمد عواد لتسديدته.

وجاء البطاقة الأولى في المباراة للبديل التونسي حمزة المثلوثي في الدقيقة 32 عقب تدخله في كرة مشتركة مع شكري نجيب على حدود جزاء الزمالك ليشهر الحكم ضده بطاقة صفراء ويتم تنفيذ الركلة الحرة المباشرة ولكن ترتطم بالحائط البشري ثم أبعد المثلوثي الكرة.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من منتصف ملعب الإسماعيلي أرسلها شيكابالا لبنشرقي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليُسجل اللاعب المغربي الهدف الأول في المباراة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 45+2 لفرجاني ساسي بعد كرة مشتركة في منتصف الملعب أمام محمد عادل لاعب الإسماعيلي قبل أن يشهر البطاقة الصفراء ثم الحمراء لبنشرقي بداع ضربه لاعب الإسماعيلي بدون كرة قبل أن يشهر بطاقة حمراء ثانية لباتريس كارتيرون لاعتراضه.

اللعب توقف وسط اعتراضات من جهاز الزمالك الفني قبل أن يغادر كارتيرون الملعب ومن ثم اُستأنف اللقاء في الدقيقة 45+6 قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية.

وفي الدقيقة 50 أشهر الحكم بطاقة صفراء أولى لمحمد هامش مدافع الإسماعيلي بعد عرقلته سيف الدين الجزيري أمام منطقة جزاء الإسماعيلي سدد شيكابالا الركلة الحرة المباشرة ولكن أعلى مرمى محمد فوزي، حارس المرمى.

وفي الدقيقة 63 أرسل أري بابل عرضية من يسار الملعب حولها شكري نجيب برأسه ضعيفة في يد محمد عواد حارس الزمالك.

واستغل محمد حسن لاعب الإسماعيلي عدم سيطرة فرجاني ساسي على الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك ليسدد كرة قوية ولكنها علت مرمى محمد عواد في الدقيقة 68، قبل أن يُجري الزمالك تغييرين آخرين بخروج محمود عبد العزيز "زيزو" وشيكابالا ومشاركة أوباما وإسلام جابر وسط توقف اللعب لعلاج محمد عواد الذي أُصيب في كرة مشتركة مع عبدالله جمعة عواض لاعب الإسماعيلي.

وحصل الزمالك في الدقيقة 72 على ركلة حرة غيرة مباشرة عقب كرة مشتركة بين عبدالله جمعة عواض لاعب الإسماعيلي وسيف الدين الجزيري، نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء وحولها الونش برأسها في مرمى الإسماعيلي ولكن تألق محمد فوزي وأمسك بها.

وأشهر الحكم في الدقيقة 80 بطاقة صفراء لمحمد عواد بداع إضاعته للوقت بادعاء الإصابة.

وأعلن الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع بالتزامن مع إجراء الزمالك تغييراً بالدفع بمروان حمدي بدلًا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 90.

الدقيقة 90+5 أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لمحمدحسن لاعب الإسماعيلي ومن ثمّ طرده من الملعب.