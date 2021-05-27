رسميًا.. نفاذ تذاكر كأس السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم عن نفاذ تذاكر المباراة والتي طُرحت للبيع مساء الاثنين الماضي عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم.

وسيتنافس على نيل لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي 2020 في نسختها التاسعة والعشرين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، وفريق نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة غداً الجمعة الموافق 28 من مايو الجاري على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة قد أعلنت عزمها على السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وخطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).