شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تقام ضمن دور الـ16 من كأس مصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد.

تشهد المباراة مشاركة شيكابالا أساسيًا في هجوم الزمالك، كما يعود محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الوسط طارق حامد الذي ينفذ عقوب الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.