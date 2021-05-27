بعد قليل.. الزمالك والإسماعيلي في الكأس.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي عند التاسعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك حسبما أعلن باتريس كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط: أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمود جنش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، يوسف أوباما، أسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي حسبما أعلن إيهاب جلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي.

خط الوسط :محمد صادق - محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولي.

خط الهجوم :شكري نجيب و فخر الدين بن يوسف.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: