يلا شوت | شاهد مباراة الزمالك والاسماعيلي في بث مباشر ببطولة كأس مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لـ مشاهدة قمة مباريات اليوم بين نادي الزمالك والاسماعيلي فى الدور الـ 16 ببطولة كأس مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021.

تأهل الزمالك لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة فيما تخطى الاسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف.

ويستضيف ملعب السويس الجديد مباراة الزمالك والاسماعيلي في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل الندية المعروفة عن لقاءات كأس مصر.

يدخل الزمالك مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات في مقدمتها مدافع الفريق “محمود علاء” والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة والظهير الأيسر “عبد الله جمعة” الذي يعاني من نفس الإصابة.

ويغيب ايضاً عن صفوف الزمالك اليوم بسبب الإيفاف كلاً من محمد عبد الغني مدافع الفريق لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، ولاعب الوسط “طارق حامد” أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب “باتريس كارتيرون”، وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الزمالك والاسماعيلي كان بالجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري، والذي شهد فوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم 17 فبراير 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والاسماعيلي فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الزمالك والاسماعيلي فى كأس مصر على قناة أون تايم سبورت إتش دي (1) بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

الزمالك ( 0/1 ) الاسماعيلي

كأس مصر (دور الـ16)

ستاد السويس الجديد

موعد المباراة الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين الزمالك والاسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر.

أصحبكم على مدار هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر من مكتب الخليج 365 بالقاهرة بالتعاون مع يلا شوت.

ريفريش بصفة مستمرة لتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف علي تفاصيل اللقاء.

تشكيلة الزمالك أمام الاسماعيلي

التشكيلة الاساسية: محمد عواد – حازم إمام – عبد السلام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي – محمود عبد العزيز زيزو – فرجاني ساسي – محمود شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

دكة بدلاء الزمالك: محمود جنش – عبد المجيد – المثلوثي – أحمد أبو الفتوح – روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – أسامة فيصل – مروان حمدي.

تشكيلة الاسماعيلي أمام الزمالك

التشكيلة الاساسية: محمد فوزي – مروان الصحراوي – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة – محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق – أحمد مدبولي – فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب.

بدلاء الاسماعيلي اليوم: محمد مجدي – أحمد كاستيلو – باهر المحمدي – عمر الوحش – محمود بونجا – عماد حمدي – أحمد مصطفى – أري بابل – شيلونجو.

ملخص مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم 27 مايو

الدقيقة 30 | مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف، الزمالك بدأ باستحواذ قوي في أول 15 دقيقة ثم ترك الكرة للاسماعيلي الذي استحوذ بنفس الكيفية دون خطورة على المرمى.

مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف، الزمالك بدأ باستحواذ قوي في أول 15 دقيقة ثم ترك الكرة للاسماعيلي الذي استحوذ بنفس الكيفية دون خطورة على المرمى. الدقيقة 40 | جول. الزمالك يتقدم في النتيجة بالهدف الاول عن طريق المغربي اشرف بن شرقي بعد انفراد صريح بحارس الاسماعيلي محمد فوزي بفضل تمريرة بينية مذهلة قدمها له محمود شيكابالا في عمق دفاع الاسماعيلي.

جول. الزمالك يتقدم في النتيجة بالهدف الاول عن طريق المغربي اشرف بن شرقي بعد انفراد صريح بحارس الاسماعيلي محمد فوزي بفضل تمريرة بينية مذهلة قدمها له محمود شيكابالا في عمق دفاع الاسماعيلي. الدقيقة 45 | طرد ببطاقة حمراء مباشرة لمهاجم نادي الزمالك “أشرف بن شرقي” بعد 7 دقائق من تسجيله لهدف التقدم.

الشوط الأول ينتهي بتقدم الزمالك بهدف دون رد على الاسماعيلي.

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