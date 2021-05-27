شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والتعاون في نهائي كأس ملك السعودية 2021 “هاتريك ساحر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الفيصلي والتعاون فى نهائي كأس ملك السعودية، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021، والتي استضافها على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

توج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير بنتيجة 3-2 على التعاون، بفضل هاتريك ساحر للاعب “جوليو تافاريس”.

وتقمص جوليو تافاريس دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة الفيصلي، ليقوده للتتويج بالبطولة في ظهوره الثاني بالمباراة النهائية للمسابقة.

تقدم التعاون فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 15 بواسطة مهاجم الفريق الكاميروني “ليندر تاوامبا” بعد ان استغل عرضية زميله “كاكو” النموذجية بضربة رأسية قوية داخل شباك حارس مرمي الفيصلي “الكسار”.

وفى الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الفيصلي بعد أن تأكد عن طريق تقنية الـ VAR من لمسة يد للاعب التعاون “أحمد عسيري”، سددها “جوليو تفاريس” بنجاح بعد ان وضع الكرة فى ناحية وكاسيو فى ناحية.

وفى الدقيقة 44 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون تحصل عليها بذكاء اللاعب “سميحان”، وأنبري لها اللاعب “كاكو” ليضع الذئاب فى المقدمة من جديد.

خلال الشوط الثاني استطاع مهاجم الفيصلي ان يسجل الهدف الشخصي الثاني له والتعادل لفريقه بعد ان حول عرضية “خالد الكعبي” بتسديدة قوية بوجه القدم اليسري فى الشباك.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه الفيصلي بعدما تلقى لاعبه محمد النخيلان بطاقة حمراء في الدقيقة 83، واصل تافاريس تألقه بعدما سجل هدف التتويج للفريق العنابي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرم الفيصلي من الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق أن توج بها عام .2019

ولم يلتق التعاون والفيصلي في نهائي كأس ملك السعودية من قبل، ولكن سكري القصيم خاض المباراة الختامية في مناسبتين، الأولى في موسم 1990، وخسر حينها اللقب لصالح النصر، قبل أن يتوج به في المرة الثانية في موسم 2019 على حساب الاتحاد.

وشق نادي التعاون طريقه نحو نهائي كأس ملك السعودية، بعدما خاض 3 مباريات، حيث فاز على ضمك بنتيجة (2-1) في دور الـ16، قبل أن يتجاوز القادسية في ربع النهائي بنفس النتيجة، وأطاح بنادي الفتح من نصف النهائي بعد الفوز عليه (3-2).

بينما سبق لنادي الفيصلي المرور بجانب الكأس الغالية في موسم 2018، عندما واجه الاتحاد في المباراة النهائية، ولكنه فشل في معانقة اللقب، ليفز به العميد للمرة التاسعة في تاريخه ويتساوى مع الهلال.

اهداف مباراة الفيصلي والتعاون بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”

اهداف مباراة الفيصلي والتعاون بصوت المعلق “راشد الدوسري”