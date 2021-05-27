الامارات | بالفيديو.. ملاكمة مواطنة تخوض نزالا شرسا في بطولة آسيا بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ملاكمة مواطنة تخوض نزالا شرسا في بطولة آسيا بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاضت بطلة الإمارات، حنان الهرمودي نزالا شرسا ضد الكازاخستانية لازات ضمن منافسات بطولة آسيا للملاكمة المقامة في ضيافة دبي حاليا.

واستطاعت الهرمودي الصمود أمام الملاكمة الكازاخية، لكنها خسرت النزال في النهاية، بعد منافسة قوية.

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