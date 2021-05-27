شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق ينتقد أحمد فتوح: لاعب «ملخبط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»: «أنا لست مقتنعًا بأن يكون أحمد فتوح، هو ظهير أيسر نادي الزمالك، فهو لاعب (ملخبط)، ومش منظم داخل الملعب».

وأضاف: «فتوح، لا يجيد القيام بالأدوار الدفاعية على أكمل وجه، ودائمًا ما يكون ثغرة في دفاع الزمالك»، مؤكدًا: «محمد عبدالشافي، أفضل منه خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب».

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، مساء الخميس، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.