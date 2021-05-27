شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يُعلن عن قائمة غزل المحلة لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة عن قائمته التي ستخوض مواجهة مصر المقاصة غداً الجمعة، في إطار الجولة ال25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

حراس المرمى: محمود رضا- محمد البشبيشي.

خط الدفاع: يحيي حامد- محمد غلوش- محمد فتح الله- احمد عيد- محمد عبدالقادر- فتحي مبروك- جلال العقدة- بسام ماهر.

خط الوسط: احمد الندري- اشرف السيد- خالد الأخميمي- محمود علاء- حسام حسن- احمد عادل- هشام بلحة- عبدة يحيي- محمد حمدان- خالد رسلان- احمد الشيخ.

خط الهجوم: إسلام فؤاد- فرنسيس- عبدالرحمن عاطف.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة فيما يتواجد مصر المقاصة عند المركز السادس بعد أن جمع 33 نقطة.