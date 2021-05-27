شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يوجه رسالة نارية لأشرف بن شرقي وسيف الجزيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، رسالة نارية إلى المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي سيف الدين الجزيري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.



وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»: «أشرف بن شرقي، لاعب مميز للغاية ولكنه بعيد عن مستواه الفني منذ فترة كبيرة».

وأضاف: «بن شرقي، لازم يعمل الفارق مع الزمالك، وأن تكون له المبادرة في المباريات، خاصة أنه لاعب دولي».

وأضاف: «سيف الدين الجزيري، هو أفضل مهاجمي الزمالك في الفترة الحالية، ولكن يجب أن يلعب بروح وحماس أكثر من ذلك، فهو يتعامل مع الفرص التي تتاح له باستهتار شديد».

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، مساء الخميس، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.