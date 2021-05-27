شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر .. كأس مصر | الزمالك (0) - (0) الإسماعيلي (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي على ستاد السويس الجديد في إطار دور 16 من بطولة كأس مصر.
ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – حازم إمام.
خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
فيما يجلس على ماقعد البدلاء كلاً من: محمود جنش وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.
أما الإسماعيلي، فيخوض اللقاء بالتشكيل الآتي:
حارس مرمى: محمد فوزى
خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبدالله جمعة
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – أحمد مدبولى – محمد صادق
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب
على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.
أبرز أحداث المباراة
الدقيقة 2: ضغط زملكاوي واحمد سيد زيزو يهدر فرصة التقدم.
الدقيقة 4: عواد يتصدى لتسديدة خطيرة من شكري نجيب.
الدقيقة 10: تبادل للكرة وسط الميدان دون خطورة تذكر.
الدقيقة 13: أشرف بن شرقي يهدر فرصة التقدم بعد أن صوب الكرة في متناول حارس الإسماعيلي.
الدقيقة 15: مرور ربع ساعة شهدت هجمات متبادلة مع أفضلية الاستحواذ للزمالك بنسبة 52%.
الدقيقة 19: هجمة عنترية من الونش لينفرد بمحمد فوزي الذي تصدى للكرة ببراعة.
الدقيقة 24: خروج حازم إمام للإصابة ونزول التونسي المثلوثي.