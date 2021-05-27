شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر .. كأس مصر | الزمالك (0) - (0) الإسماعيلي (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي على ستاد السويس الجديد في إطار دور 16 من بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما يجلس على ماقعد البدلاء كلاً من: محمود جنش وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

أما الإسماعيلي، فيخوض اللقاء بالتشكيل الآتي:

حارس مرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – أحمد مدبولى – محمد صادق

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 2: ضغط زملكاوي واحمد سيد زيزو يهدر فرصة التقدم.

الدقيقة 4: عواد يتصدى لتسديدة خطيرة من شكري نجيب.

الدقيقة 10: تبادل للكرة وسط الميدان دون خطورة تذكر.

الدقيقة 13: أشرف بن شرقي يهدر فرصة التقدم بعد أن صوب الكرة في متناول حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة شهدت هجمات متبادلة مع أفضلية الاستحواذ للزمالك بنسبة 52%.

الدقيقة 19: هجمة عنترية من الونش لينفرد بمحمد فوزي الذي تصدى للكرة ببراعة.

الدقيقة 24: خروج حازم إمام للإصابة ونزول التونسي المثلوثي.