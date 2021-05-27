شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: إيهاب جلال أعاد الثقة للاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالأداء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في المباريات الأخيرة تحت قيادة إيهاب جلال.

وقال معتز إينو، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الإسماعيلي يقدم أداء مميز تحت قيادة إيهاب جلال»، مؤكدًا :«جلال، غير من شكل الإسماعيلي منذ توليه مسؤولية الفريق».

وأضاف: «إيهاب جلال، أعاد الثقة لللاعبي الإسماعيلي، وهو ما ظهر جليًا خلال المباريات الأخيرة، حيث أصبح اللاعبين يقومون بتدوير الكرة من الخلف».



ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، مساء الخميس، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.