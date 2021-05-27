شكرا لقرائتكم خبر عن بن يوسف ونجيب يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل لاعبيه لمواجهة الزمالك والمقرر لها التاسعة مساءً على استاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى..

حارس مرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

وتأهل الزمالك لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة فيما تخطى الإسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف.

واختارت لجنة الحكام طاقم حكام لمباراة الزمالك والإسماعيلى مكون من: أمين عمر "حكم ساحة" - أحمد حسام "مساعد اول"- أحمد توفيق طلب"مساعد ثان"- سيد عبيد " حكم رابع" و المباراة دون تقنية الفيديو.