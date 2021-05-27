شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة المدير الفنى لوادى دجلة رسميًا وعبد الباقى جمال يتولى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى وادى دجلة، إقالة التشيلي ماريو سالاس، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، وأدت لصراعه على الهبوط.

واستقر مسئولو دجلة على اسناد مهمة القيادة الفنية لعبد الباقى جمال مدرب الفريق، لحين انتهاء الموسم الحالى، أو لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد أيهما أقرب.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب فرق الدورى، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 23 مباراة، ليصارع الغزلان الهبوط لدورى القسم الثانى.

من ناحية أخرى، أرجأ صلاح أمين مهاجم فريق وادي دجلة حسم مصيره من البقاء مع دجلة أو الرحيل صوب محطة جديد بنهاية عقده أخر الموسم الجاري، خوفا من هبوط الفريق الدجلاوي للقسم الثاني.

وعلم الخليج 365 من مصادر مطلعة في وادي دجلة، أن الإدارة عرضت على صلاح أمين التجديد لموسم أخر، ورحب اللاعب بالأمر في الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن تعقد موقف دجلة في جدول الدورى اثار مخاوف اللاعب حول التجديد.

وسجل صلاح أمين هدفا هذا الشهر لدجلة في مرمى سموحة، رفع به رصيده إلى 76 هدفا فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز وبذلك تخطى رقم عماد متعب الذى سجل 75 هدفا فى مسيرته بالدورى.

ويعد صلاح أمين رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من بين غير المعتزلين بعد "عبد الله السعيد وأحمد على وجون أنتوى".

ويحتاج إلى التسجيل بعد 11 شهرا من الآن، ليحطم رقم العميد حسام حسن أكبر من سجل هدفا فى آخر 30 عامًا –على الأقل- بالدورى المصرى بُعمر 40 عامًا.

يذكر أن أمين سجل أهدافه فى الدورى بقميص 6 أندية مختلفة، هى: "طلائع الجيش، وسموحة، والإنتاج الحربى، والنجوم، والمقاصة، ودجلة".