شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بديلا لحامد وعودة شيكابالا لتشكيل الزمالك الأساسى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم امام الإسماعيلي والمقرر لها التاسعة مساءا علي استاد السويس ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمود عبد العزيز " زيزو " – فرجاني ساسي - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – وسيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمود جنش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

الزمالك تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى الإسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف .

الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.