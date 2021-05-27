من خلف الحواجز بطل السلاح يدعم خطيبته في بطولة الجونة للاسكواش ونوران جوهر: وحشتوني.. فيديو

القاهرة - سامية سيد -

حرص البطل زياد السيسي بطل سلاح الشيش على حضور مباراة الدور نصف النهائي ببجولة الجونة الدولية للاسكواش لدعم خطيبته نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم والتي تأهلت للمباراة النهائية عقب فوزها على الأمريكية أماندا صبحي.

وحالت الاجراءات الاحترازية والحواجز بينهما، وعبرت البطلة المصرية عن اشتياقها لوالدتها وعائلتها قايلة " وحشتوني".

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.