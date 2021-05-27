شكرا لقرائتكم خبر عن طارق وعبد الغنى وإمام يؤزارون الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص طارق حامد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد السويس لمؤازرة الفريق أمام الإسماعيلي، ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم لخدمات الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور بسبب الإيقاف.
وألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، قبل الوصول لملعب المباراة، وشرح المدير الفني خلال الجلسة، بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
وقام لاعبو الزمالك بمعاينة أرضية ستاد السويس الجديد، فور الوصول استعدادا لمواجهة الإسماعيلي،.
الزمالك تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى الإسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف .
الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.