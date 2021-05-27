شكرا لقرائتكم خبر عن طارق وعبد الغنى وإمام يؤزارون الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق حامد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد السويس لمؤازرة الفريق أمام الإسماعيلي، ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم لخدمات الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور بسبب الإيقاف.

وألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، قبل الوصول لملعب المباراة، وشرح المدير الفني خلال الجلسة، بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.