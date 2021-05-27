شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة جميع لاعبي الأهلي في مران الفريق الأخير قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك جميع لاعبي الأهلي في مران الفريق الأخير الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، على ملعب حمد بن جاسم إستعداداً لمواجهة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وشهد المران اكتمال قائمة الأهلي وصفوفه قبل مواجهة السوبر الأفريقي بعد إعلان جاهزي الثلاثي على معلول وحمدي فتحي حيث غاب الثنائي عن مباريات الفريق الماضية للإصابة الطويلة كما شارك أيمن أشرف في المران بعد غيابه عدة أيام عن المران.

وخاض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مباراة السوبر الأفريقي وهو ملاعب حمد بن جاسم بنادي السد استعداداً للمباراة التي ستقام في السادسة من مساء غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في السوبر الأفريقي.

وبدأ فريق الأهلي أخر مران له بقطر قبل مواجهة السوبر الأفريقي بقراءة الفاتحة وبعدها خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة الفريق المغربي، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من مران الأهلي طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي استغرق ساعة، قبل انطلاق مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.