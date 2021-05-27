شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الختامي للتصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ، منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة ، حيث حرص دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حضور اليوم الختامي للبطولة .

وتستضيف مصر التصفيات القارية لجمباز الترامبولين على صالة ٤ بستاد القاهرة الدولي، والجمباز الفني للرجال والسيدات بصالة نادي مدينة نصر خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو الجاري.

وتأهل اليوم لاعبا المنتخب المصري ملك حمزة وسيف اسر لأولمبياد طوكيو لتحصد مصر مقعد الانسات والرجال في جمباز الترامبولين بعد حصولهما على المركز الأول في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك 7 دول في التصفيات الإفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا وليبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، واعتذر منتخب انجولا عن المشاركة في البطولة.

جدير بالذكر أن البطولات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.