شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ آخر مران بقراءة الفاتحة قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الأهلي أخر مران له بقطر قبل مواجهة السوبر الأفريقي غداً ، الجمعة، أمام نهضة بركان المغربي بقراءة الفاتحة وبعدها خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة الفريق المغربي، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من مران الأهلي طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي استغرق ساعة، قبل انطلاق مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.

على صعيد متصل ، يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن الفريق المغربي لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدرب إسباني مميز وقدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم، كما أنه بطل كأس الكونفدرالية وهو ما يؤكد أنه فريق قوي جدا واعتقد أن نسبة الفوز هي 50% لكل الفريق".

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: رغم قوة نهضة بركان إلا أننا نؤمن بقدراتنا في الحصول على لقب السوبر وقمنا بالإعداد الجيد والتجهيز بأفضل صورة لهذه المواجهة وشاهدنا الكثير من المباريات لفريق نهضة بركان الذي نعرف أنه فريق ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أننا كنا في حالة سفر ولعبنا عدة مباريات متتالية، بينما جاء نهضة بركان مباشرة من المغرب إلى الدوحة" .

واشكى موسيماني من ضغط المباريات قائلا: "لعبنا مع الاتحاد السكندي والزمالك، وصنداونز ذهاب وإيابا وبذل جميع اللاعبين مجهودا كبيرا، وسنحاول أن نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا للمباراة، ولكن عندما تكون مدربا للنادي الأهلي تشكل كل مباراة ضغط على اللاعبين والمدرب بلا شك".

أكمل: "الآن نحن بالفعل نشعر بضغط شديد، وهو مستمر دائما وعلينا أن نتحمل كل هذه الضغوط لنحقق النتائج المرجوة، فنحن أمامنا واجبات يجب أن نؤديها لإسعاد الجماهير في مصر" .

وعن حضور الجمهور أكد: "نحن يهمنا جدا دعم المشجعين، من النادي وإدارته، وكل شيء جيد وهذا الدعم يعني لنا الكثير، لم اتعلم اللغة العربية ولا أفهمها لكن أشعر بالفرح عندما أشاهد وجوه الناس وأشعر بعواطفهم وهذا يسعدني جدا، وقد وجدت نفس الشيء في مونديال الأندية"

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استطرد أنه لا يستطيع رؤية مشجعين في الاستاد في ظل جائحة كورونا التي حرمت الفرق من تواجد الجماهير في المدرجات، لكن نتمنى أن ينتهي هذا الوباء وتعود الجماهير التي نعول عليه كثيرا لأن كرة القدم تعتمد على الجمهور، ووجود الجمهور مهم جدا".

أضاف: "سبق ولعبت ضد الأهلي عندما كنت مدربا لفريق صن داونز وقلت دائما أن تأثير الجمهور كبير جدا، ومن مسؤوليتنا أن نعود بلقب السوبر ".