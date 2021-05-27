الامارات | أليغري مدرباً ليوفنتوس بعد انتهاء مهمة بيرلو

شكرا لقرائتكم خبر عن أليغري مدرباً ليوفنتوس بعد انتهاء مهمة بيرلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت وسائل اعلام ايطالية عدة اليوم بأن مجلس ادارة يوفنتوس الايطالي اتخذ قرار اقالة مدربه اندريا بيرلو وسيستعين مجددا بخدمات مدربه السابق ماسيميليانو أليغري الذي قاده الى احراز اللقب المحلي خمس مرات في خمسة مواسم على راس الجهاز الفني.

لم يصدر نادي السيدة العجوز اي بيان رسمي حتى الساعة، لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي" الايطالية اكدتا بان أليغري الذي كان يتفاوض مع ريال مدريد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان بعد استقالة الاخير اليوم، وافق على العودة الى يوفنتوس.

وقاد أليغري يوفنتوس الى احراز لقب الدوري المحلي خمس مرات تواليا من عام 2014 الى 2019 والى نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين عامي 2015 و2017 وخسرهما امام برشلونة وريال مدريد الاسبانيين على التوالي.

ولم يشرف اليغري (53 عاما) على تدريب اي فريق منذ اقالته من تدريب يوفنتوس عام 2019، حيث خلفه ماوريتسيو ساري ثم اندريا بيرلو تواليا.

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