اخبار الرياضه

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة الزمالك بعد قليل في قمة الأسبوع الــ16 ببطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل اللاعبين كالتالي:

حارس مرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – أحمد مدبولى – محمد صادق

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا