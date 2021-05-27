شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة الزمالك بعد قليل في قمة الأسبوع الــ16 ببطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل اللاعبين كالتالي:
حارس مرمى: محمد فوزى
خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبدالله جمعة
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – أحمد مدبولى – محمد صادق
خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب
على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.