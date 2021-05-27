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طارق حامد وعبدالغني وعاشور يؤزارون الزمالك أمام الإسماعيلي

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق حامد ومحمد عبدالغني وإمام عاشور ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد السويس لمؤازرة الفريق أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم لخدمات الثلاثي طارق حامد ومحمد عبدالغني وإمام عاشور بسبب الإيقاف.

وألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، قبل الوصول لملعب المباراة.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة، بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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