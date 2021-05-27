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عبدالعزيز بديلًا لحامد وعواد أساسياً في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الإسماعيلي بعد قليل، في إطار مباريات دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما يجلس على ماقعد البدلاء كلاً من: محمود جنش وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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