شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بديلًا لحامد وعواد أساسياً في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الإسماعيلي بعد قليل، في إطار مباريات دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – حازم إمام.
خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
فيما يجلس على ماقعد البدلاء كلاً من: محمود جنش وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.