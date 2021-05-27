شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بديلًا لحامد وعواد أساسياً في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الإسماعيلي بعد قليل، في إطار مباريات دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما يجلس على ماقعد البدلاء كلاً من: محمود جنش وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.