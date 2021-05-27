شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد السويس واللاعبون يعاينون أرضية الملعب قبل مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الكأس.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمعاينة أرضية ستاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وفاز الزمالك على حرس الحدود في دور الـ32 من البطولة بثلاث أهداف مقابل هدف.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اعلن عن قائمة الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي في كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل