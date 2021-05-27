شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر اسم زين الدين زيدان بقوة على طاولة إدارة فريق باريس سان جيرمان من أجل خلافة المدرب الأرجنتيني الحالي ماوريسيو بوكيتينو.

واقترب بوكيتينو من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي بعد الموسم الكارثي الذي شهد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب الدوري الفرنسي لصالح منافسه ليل.

وترى إدارة نادي باريس سان جيرمان أن زين الدين زيدان سيكون الخيار الأفضل لقيادة الفريق في الموسم المقبل بسبب قدراته التدريبية وخبراته القارية مع فريقه السابق ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن زيدان سيكون مديراً فنياً لباريس سان جيرمان في حالة عدم وجود اتفاق مع المنتخب الفرنسي لتولي القيادة التدريبية بعد بطولة اليورو 2020.

وكان المدرب الفرنسي الشهير أعلن عن تركه مقعد المدير الفني لريال مدريد بعد فشل محاولات مجلس الإدارة باقناعه بالبقاء خلال الموسم الجديد.