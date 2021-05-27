شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر.. تفوق كاسح للأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

سبق للزمالك وأن تقابل مع الإسماعيلي في 18 مباراة بكأس مصر، ويعد الفريق الأبيض صاحب الكلمة العليا في تاريخ لقاءات الفريقين بالبطولة.

التقى الزمالك مع الإسماعيلي في 18 مواجهة بكأس مصر، فاز الزمالك في 14 مباراة، وفاز الإسماعيلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين وانتهت بفوز الزمالك بضربات الجزاء.

أحرز الزمالك 44 هدفا في شباك الإسماعيلي، بينما أحرز الدراويش 13 هدفا في مرمى الفريق الأبيض.

وفي دور الـ 16 لكأس مصر، تقابل الفريقان في 3 مباريات كان للزمالك الكلمة العليا، حيث كانت المباراة الأولى في موسم 1939/1938 وانتهت برباعية دون رد للزمالك، واللقاء الثاني كان في موسم 1959-1960 فاز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، واللقاء الأخير كان في موسم 1990-1991 تعادل الفريقان بهدف لمثله وفاز الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.