شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية لا تُنسى .. أبو جريشة شاهدا على أكبر فوز للزمالك أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية للبطولة، لمواجهة فريق المقاصة.

وحقق الزمالك أكبر فوزا له على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في مايو 1996، وتحديدا في لقاء الدور الثاني لموسم 1995-1996، ونجح أبناء ميت عقب في الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف الزمالك كل من حسين عبداللطيف وعصام مرعي وعفت نصار وخالد الغندور وأحمد الكاس، في حين سجل للدراويش كل من محمد صلاح أبوجريشة وحسين عبدالصمد.

وتقابل الفريقان من قبل في 18 مواجهة بكأس مصر، نجح الزمالك في الفوز في 16 مباراة، وخسر مبارتين، وسجل الزمالك 44 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا .

ويعد عبدالحليم على نجم الزمالك السابق هداف الفريق في لقاءات الفريقين برصيد 8 أهداف، في حين يعد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأكثر مشاركة مع الأبيض في لقاءات الفريقين برصيد 19 مباراة .