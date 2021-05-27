شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي فى قمة «ولاد العم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة قوية من كلاسيكيات الكرة المصرية بين الزمالك والإسماعيلي في لقاء اعتادت الجماهير على تسميته بلقاء «أولاد العم» خاصة أن هذا اللقاء رغم الود في ظاهره إلا أن القوة والتنافس هو الغالب والمسيطر عليه.

وعلى مدار تاريخ الناديين فقد تقابل الفريقان في العديد من المباريات، وكان الزمالك هو صاحب الكلمة العليا.

التقى الزمالك والإسماعيلي في 136 مناسبة في كل المنافسات، فاز الزمالك في 68 لقاء وتعادلا في 34 مباراة وفاز الإسماعيلي في 34 مباراة، وأحرز الزمالك 192 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 133 هدفا.

في بطولة الدوري

تقابل الزمالك مع الإسماعيلي في بطولة الدوري في 115 لقاء، وفاز الزمالك في 51 لقاء وخسر 32 مباراة وتعادلا في 32 لقاء، وأحرز الزمالك 144 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 119 هدفا.

دوري 6 أكتوبر

أقيمت المباراة في موسم 1973 ونجح الزمالك في الفوز بها بهدف مقابل لاشيء أحرزه عمر النور .

كأس الاتحاد المصري

التقى الزمالك مع الإسماعيلي في مباراتين في موسم 1990/1989 ونجح الزمالك في الفوز بهدف دون رد لطارق يحيى، قبل أن يكرر الفوز بهدفين مقابل هدف أحرزهما منتصر الجدي وأحرز للإسماعيلي أحمد العجوز .

كأس مصر

تقابل الفريقان في كأس مصر 18 مباراة وفاز الزمالك في 14 لقاء، وفاز الإسماعيلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في مبارتين وفاز فيهما الزمالك بضربات الجزاء، وأحرز الزمالك 44 هدافا وتلقت شباكه 13 هدفا.