شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالحميد يكشف تفاصيل استقبال رئيس الزمالك لفريق 2003 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن كواليس استقبال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي المعين، لفريق ٢٠٠٣ المتوج بلقب بطولة الجمهورية للناشئين.

وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن الجلسة شهدت تواجد حسين السيد عضو المجلس، والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبدالرؤوف، وكافة اللاعبين، بالإضافة إلى المسؤولين عن القطاع، كذلك طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد مدير القطاع، وعادل المأمور المشرف على حراس المرمى .

وأكد جمال عبدالحميد أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وبمثابة جلسة أسرية جدا.

وأضاف أن رئيس النادي قدم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز على إنبي في لقاء أمس والذي قاد الفريق لحصد لقب الجمهورية، مؤكدا لهم عن سعادة المجلس بهذا التتويج، وأنهم تسببوا في سعادة جماهير النادي، متمنيا لهم التوفيق والتواجد قريبا مع الفريق الأول، لأنهما نواة ومستقبل القلعة البيضاء.

وأوضح أن رئيس النادي وجه التحية للاعبين الذين تم استدعاؤهم لقائمة منتخب مصر للشباب استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وأشار المشرف العام على قطاعات الناشئين إلى أن حسين لبيب رئيس النادي، وعد اللاعبين والجهاز الفني بصرف مكافأة التتويج باللقب خلال الوقت القادم، بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة.

وأضاف، أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفنى لفريق ٢٠٠٣، وجه الشكر للإدارة على الاهتمام واستقبال الفريق، وتقديم كافة سبل الدعم.

كما شدد جمال عبدالحميد، على أن حسين السيد نجم الزمالك السابق وعضو المجلس، تحدث خلال الجلسة وقدم التهنئة للفريق على الفوز بالبطولة، وعبر عن سعادته بمستوى الفريق بشكل عام، وحراسة المرمي بشكل خاص كونه حارس مرمى سابق.

واختتم جمال عبدالحميد تصريحاته أنه بصفته كمشرف عام عن قطاعات الناشئين وباقي المسؤولين بالقطاع، وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة وبدر حامد مدير القطاع، وجهوا الشكر والتحية لمجلس إدارة النادي المعين على الدعم والمساندة والاهتمام، مؤكدين أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل التتويج بمزيد من البطولات، خاصة بعد الفوز هذا الموسم ببطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٣، كذلك بطولة الشباب مواليد ١٩٩٩.