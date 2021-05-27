شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب آرسنال يرفض تمثيل منتخب هولندا من أجل تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل عمر رقيق لاعب فريق آرسنال تمثيل المنتخب التونسي عن المشاركة مع المنتخب الهولندي الذي مثله في مراحل سنية مختلفة، وهو ما أسعد اتحاد الكرة التونسي.

ويعد صاحب الـ 20 عام من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية على صعيد مركز قلب الدفاع وظهر تألقه مع فريق هيرتا برلين في ألمانيا.

وحرص ميكيل آرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، على ضم الشاب التونسي مهما كان المقابل المادي معتقداَ بانه سيكون المدافع الأفضل في العالم خلال وقت قريب.

وقال آرتيتا: «عمر رقيق لدية قوة بدنية وصلابة أمام المهاجمين كما أنه يمتلك القدرة على اسنخلاص الكرة بنجاح وبناء هجمات واعدة لفريقه»