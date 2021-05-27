شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تفتح ملف الصفقات الجديدة مع كارتيرون بعد مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، اعداد تقرير مفصل عن الفريق سواء باللاعبين المعارين الذي يرغب في إعادتهم للفريق خلال الموسم المقبل، أو اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم وكذلك المجموعة التي يرغب الاستغناء عنها، حتي يتثني للجنة اتخاذ كافة الإجراءات نحو تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة وتجهيز كافة الملفات للمجلس المنتخب المقبل حتي لايجد أي صعوبة مع الفريق في الموسم الجديد، ولعدم إضاعة وقت في تلك الأمور.

وستعقد اللجنة جلسة مع باتريس كارتيرون عقب مواجهة الجونة في الدوري، لمناقشة كافة التفاصيل التي تخص فريق الكرة.