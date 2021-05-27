شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة فى الدورى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، غدًا الجمعة، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز بثلاث مباريات قوية، ستكون البداية عند الخامسة عصرا عندما يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة في لقاء صعب للفريقين.

يدخل المصرى المباراة بقيادة مدربه على ماهر محتلًا المركز الثالث بـ39 نقطة ويسعى أبناء بورسعيد للحفاظ على تواجدهم بالمربع الذهبى من خلال الفوز اليوم، بينما يمر وادى دجلة بموسم متواضع.

وفى نفس التوقيت يلتقى الجريحان مصر المقاصة مع غزل المحلة على أرض ملعب استاد المقاولون العرب، يدخل الفريقان المباراة وقد تلقى كل منهما هزيمة الجولة الماضية، حيث خسر المقاصة أمام الإسماعيلى والمحلة أمام أسوان.

وتختتم مباريات اليوم عند السابعة مساء بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين أسوان المنتشى بفوزه الأخير على غزل المحلة والاتحاد السكندرى المترنح، والذى غابت عنه الانتصارات.