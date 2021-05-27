شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة المستحقات المالية للاعبين قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغت اللجنة التي تدير نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بإنهاء أزمة مستحقاتهم المتأخرة، سواء الدفعة المستحقة لهم أو مكافآت الفوز في المباريات الأخيرة.

وطلبت اللجنة من أسامة نبيه، المدرب العام، إعداد كشف بكافة المستحقات المتأخرة لجميع اللاعبين، للبدء في صرفها قبل مباراة الجونة المقبلة في الدورى.

يأتى هذا في الوقت الذي نجحت فيه اللجنة في التوصل لاتفاق مع فرجانى ساسى لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق له الانتقال لأى ناد.

وتلقى فرجانى ساسى عروضا مغرية من الدورى القطرى والدورى الإماراتى.

واتفقت اللجنة التي تدير الزمالك مع فرجانى ساسى على تمديد تعاقده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

وعقد مسؤولو اللجنة جلسة مع فرجانى ساسى، تم خلالها الاتفاق على سداد فارق الإعلانات لإحدى شركات الأغذية الكبرى.

وتصل قيمة عقد فرجانى ساسى، مع الزمالك، بما سيحصل عليه من عقد الإعلانات، لمليونى يورو عن الموسم الواحد.

يأتى هذا بعدما انتشر تسجيل صوتى لوكيل أعمال اللاعب مهند عون، يتهم فيه اللجنة السابقة بالتسبب في تعطيل عقد اللاعب.

فرجاني ساسي - صورة أرشيفية

وطلبت اللجنة من باتريس كارتيرون إعداد تقرير مفصل عن الفريق، سواء باللاعبين المعارين الذي يرغب في إعادتهم للفريق خلال الموسم المقبل، أو اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم، وكذلك المجموعة التي يرغب في الاستغناء عنها، حتى يتثنى للجنة اتخاذ كافة الإجراءات نحو تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة وتجهيز كافة الملفات للمجلس المنتخب المقبل حتى لا يجد أي صعوبة مع الفريق في الموسم الجديد، ولعدم إضاعة وقت في تلك الأمور.

وستعقد اللجنة جلسة مع باتريس كارتيرون عقب مواجهة الجونة في الدورى، لمناقشة كافة التفاصيل التي تخص فريق الكرة.

وستعقد اللجنة جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة اليد، الأسبوع المقبل، للتفاوض معهم من أجل تجديد عقودهم التي تنتهى في شهر يونيو المقبل. وتنتهى عقود تسعة لاعبين من لاعبى فريق كرة اليد، منهم: حمد الأحمر، محمد رمضان هتلر، محمد على، وسام نوار، مصطفى خليل، هشام السبكى، أحمد حسام، على هشام.

وتأمل اللجنة في تمديد عقود ثمانية لاعبين وإجراء محاولة أخيرة مع محمد على، حارس مرمى الفريق، الذي أبلغ إدارة النادى بخوضه تجربة الاحتراف بداية من الموسم المقبل.