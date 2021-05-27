شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر السابع» يا أهلى.. بطل إفريقيا يسعى لانتزاع اللقب على حساب بطل الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن إنجاز ولقب جديد يضاف إلى دولاب بطولات النادى الأهلى يخوض الفريق الكروى الأول تحديًا إفريقيًا جديدًا حينما يلتقى في السادسة مساء اليوم، الجمعة، نظيره نهضة بركان المغربى في صراع انتزاع لقب بطل السوبر الإفريقى.

ويخوض الأهلى المباراة بعدما نجح في الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا في نسختها الماضية بعد تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، في حين فاز فريق نهضة بركان ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تغلبه في المباراة النهائية على بيراميدز بهدف نظيف.

ويُعد النادى الأهلى هو أكثر الفرق وصولًا لمباراة السوبر الإفريقى حيث وصل 8 مرات، يأتى خلفه كل من الزمالك والترجى التونسى والنجم الساحلى التونسى ومازيمبى الكونغولى، حيث وصل كل منها 5 مرات.

وفاز الأهلى باللقب في 6 مرات كأكثر الفرق تتويجًا باللقب: أعوام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، حيث فاز بنتيجة 4- 1، و2006 على حساب الجيش الملكى المغربى حيث فاز بنتيجة 4- 2 بضربات الجزاء الترجيحية، و2007 على حساب النجم الساحلى التونسى حيث فاز 5- 4 بضربات الجزاء الترجيحية، و2009 تغلب على الصفاقسى التونسى 2- 1، و2013 فاز على ليوباردز الكونغولى 2- 1، و2014 فاز على الصفاقسى التونسى 3- 2.

وخسر اللقب مرتين 1994 أمام الزمالك بهدف نظيف، و2015 أمام وفاق سطيف الجزائرى بنتيجة 6- 5 بضربات الجزاء الترجيحية.

تحضيرات الأحمر بدأت مباشرة عقب مواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية والتأهل للمربع الذهبى، حيث توجه الفريق مباشرة إلى الدوحة للدخول في معسكر مغلق، وشهدت التدريبات التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، في تطبيقها خلال اللقاء لوقف مغامرة المنافس الذي يبحث عن إنجاز تاريخى بالفوز بالسوبر الإفريقى للمرة الأولى في تاريخه، كما شدد المدير الفنى على لاعبيه خلال المحاضرة الفنية بضرورة التركيز واحترام المنافس لتجنب أي مفاجآت قد تحدث، ويأمل موسيمانى في معالجة أخطاء الفترة الماضية، وسادت حالة من المعنويات المرتفعة بعد تماثل على معلول للشفاء، خاصة أن الجبهة اليسرى كانت تمثل صداعًا للمدرب.

وفى محاولة لتحفيز اللاعبين رصدت إدارة النادى الأهلى مكافآت خاصة للفوز بالسوبر لتشجيع اللاعبين على بذل قصارى جهدهم خلال اللقاء، للعودة إلى مصر ببطولة جديدة، وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، في حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وحسين الشحات أو «صلاح محسن»، ومحمد شريف. على الجانب الآخر، أكد الإسبانى بيدرو بن على، المدير الفنى لفريق نهضة بركان المغربى، أن حظوظ فريقه قوية في المنافسة على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقى.

وعن صعوبة المواجهة قال: «نعم سيكون نهائى السوبر الإفريقى قويًا وصعبًا للغاية على الفريقين، سواء نهضة بركان المغربى أو الأهلى المصرى، لأن المواجهات النهائية تُلعب على جزئيات صغيرة، كما لا ننسى أن هذا النهائى بين بطلى القارة في دورى الأبطال والكونفيدرالية وهو ما يزيد من الصعوبة والندية».

وأضاف: «قمنا بتحضيرات جيدة وعلى مستوى عال في المغرب، واستكملنا التدريبات والتجهيزات بقوة في الدوحة تحضيرًا للمواجهة».

وتابع قائلًا: «بالتأكيد هي مباراة ذات خصوصية فريدة، لم يسبق لفريقى أن عاش أجواءها في السابق، لأننا سنواجه ناديًا عملاقًا وهو بطل دورى أبطال إفريقيا، وسنتواجد بصفتنا أبطال الكونفيدرالية، ولكن لا وجود للخوف من المنافس رغم تجربته وتاريخه الحافل بالبطولات محليًا وقاريًا، سنلعب بكل بقوة وثقة من أجل الفوز، ولا يوجد مصطلح الخوف في قاموسنا».