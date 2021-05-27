شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: جاهزون للسوبر.. المباريات النهائية لها طبيعة وحسابات مختلفة.. والجماهير تمنحنا ثقة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة غدا السبت بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلى العاصمة القطرية «الدوحة» في الحادية عشرة صباح السبت في طريقها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المهمة الثانية للفريق في منافساته القارية والتى بدأت بخوض مباراة الإياب في الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقى، والتأهل لنصف نهائى البطولة، ثم خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى، بطل الكونفدرالية الإفريقية.

من جانبه، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جاهزية الفريق لمباراة نهضة بركان، مشيرا إلى أن الأهلى يحترم الفريق المغربى، خاصة أنه يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة.

وقال «موسيمانى»: نتائج أو ترتيب نهضة بركان في مسابقة الدورى ليست مقياسا في مباراة السوبر الإفريقى، وهناك الكثير من النماذج في مختلف الدوريات يشاركون في نهائيات البطولات، رغم أن ترتيبهم ليس الأول في جدول المسابقة.

وأضاف مدرب الفريق: «بغض النظر عن وضع نهضة بركان في الدورى.. لكنه يضم عناصر مميزة، وترتيبه في جدول الدورى المغربى لا يعد مؤشرا على مستواه»، وشدد «موسيمانى» على «أن المباريات النهائية لا تعترف بأى ترتيب، ولا تخضع لمقاييس، خاصة أن المباراة 90 دقيقة، وكل فريق يبحث عن الفوز باللقب، لكن الأهلى يسعى لتحقيق الفوز والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقى».

وأشار مدرب الأهلى إلى أن الوصول المبكر إلى قطر ساهم في إراحة اللاعبين وحصولهم على الاستشفاء، ومنحهم فرصة التركيز بقوة في مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان، خاصة أن رحلة السفر من جنوب إفريقيا إلى قطر مرورا بأسوان تجاوزت الـ12 ساعة. وتابع: «جمهور الأهلى داعم قوى لنا.. وحضورهم يمنح الفريق الثقة والدعم المعنوى، وأتمنى أن نراهم في مدرجات ملعب جاسم بن حمد، خاصة بعد دورهم الكبير في بطولة كأس العالم للأندية ومساهمتهم في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية».